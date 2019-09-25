Liberator » 25 сен 2019, 23:51

На даче у меня еще рабочие не закончили ремонт и они там временно живут но не хватает для рабочего одного спального места так что я решил купить раскладушку и вот я ищу где в Екатеринбурге смогу ее приобрести,можете подсказать ?