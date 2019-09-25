Раскладная кровать

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Раскладная кровать

Новое сообщение Liberator » 25 сен 2019, 23:51

На даче у меня еще рабочие не закончили ремонт и они там временно живут но не хватает для рабочего одного спального места так что я решил купить раскладушку и вот я ищу где в Екатеринбурге смогу ее приобрести,можете подсказать ?


Liberator
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Liberator и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group