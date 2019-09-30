Чинят ли газовые котлы?

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Чинят ли газовые котлы?

Новое сообщение GHazan » 30 сен 2019, 08:29

Со вчерашнего дня газовый котел в доме стал очень плохо работать, воду вообще не нагревал почти, а сегодня с утра хотел помыться и он теперь вообще не включается. Кто знает, в Спб можно куда его отвези на ремонт?


GHazan
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Re: Чинят ли газовые котлы?

Новое сообщение TukTuk » 30 сен 2019, 10:58

А не проще ли новый котел купить? Котлы вообще не особо ремонтопригодны, и в случае чего проще выкинуть и взять новый котел. Так что подумайте, нужно ли вам с этим котлом возиться.
TukTuk
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Re: Чинят ли газовые котлы?

Новое сообщение lynaaa » 30 сен 2019, 13:05

Я бы не спешил сразу выкидывать, потому что большинство поломок можно устранить. Тем более если котел дорогой, то дешевле будет его починить. По Питеру ремонтом таких котлов занимается фирма https://rgk-spb.ru.
lynaaa
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