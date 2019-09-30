GHazan » 30 сен 2019, 08:29

Со вчерашнего дня газовый котел в доме стал очень плохо работать, воду вообще не нагревал почти, а сегодня с утра хотел помыться и он теперь вообще не включается. Кто знает, в Спб можно куда его отвези на ремонт?