Сломался холодильник.. нужен ремонт - Мск!
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Сломался холодильник.. нужен ремонт - Мск!
Стал барахлить холодильник, думаю что-то с электроникой. Посоветуйте, пожалуйста, мне мастера, который починил бы мне его недорого и желательно быстро. Вести холодильник в сервис у меня нет возможности, так что остается только ремонт на дому.
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ITIsTheEnd
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 19:38
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