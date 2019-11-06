ITIsTheEnd » 06 ноя 2019, 02:29

Стал барахлить холодильник, думаю что-то с электроникой. Посоветуйте, пожалуйста, мне мастера, который починил бы мне его недорого и желательно быстро. Вести холодильник в сервис у меня нет возможности, так что остается только ремонт на дому.