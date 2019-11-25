Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?

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Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?

Новое сообщение gambit » 25 ноя 2019, 17:02

Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?


gambit
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Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?

Новое сообщение wenow » 26 ноя 2019, 12:50

Если Вам действительно интересны дизайнерские ковры, то обязательно ознакомьтесь с ассортиментом данного магазина https://carpetstar.ru/dizaynerskie-kovry/ . Лучшего уж точно нигде не отыскать. Расценки в нём, кстати говоря, тоже - вполне приемлемые.
wenow
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Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?

Новое сообщение nocov » 20 май 2022, 16:33

откуда сейчас нам вообще поставки ковров и ковровых изделий идут?
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Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?

Новое сообщение Bambaleyla » 20 май 2022, 16:40

Как шли так и идут поставки с Ближнего Востока.

Плюс, у нас в стране же есть производство. Но нужно смотреть т.к. многие делают по старым методикам и там ковры слишком выглядят как "бабушкины".

Отличный выбор по коврам в Венере, особенно Меринос - стильные https://venera-carpet.ru/category/merinos_rossiya_3.html современные коврики. Овальной формы так особенно нра...

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