Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
- gambit
- Фанат
-
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
Если Вам действительно интересны дизайнерские ковры, то обязательно ознакомьтесь с ассортиментом данного магазина https://carpetstar.ru/dizaynerskie-kovry/ . Лучшего уж точно нигде не отыскать. Расценки в нём, кстати говоря, тоже - вполне приемлемые.
- wenow
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
откуда сейчас нам вообще поставки ковров и ковровых изделий идут?
-
nocov
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 00:47
-
Re: Ищу себе для офиса дизайнерские ковры. Где такие сейчас можно заказать?
Как шли так и идут поставки с Ближнего Востока.
Плюс, у нас в стране же есть производство. Но нужно смотреть т.к. многие делают по старым методикам и там ковры слишком выглядят как "бабушкины".
Отличный выбор по коврам в Венере, особенно Меринос - стильные https://venera-carpet.ru/category/merinos_rossiya_3.html современные коврики. Овальной формы так особенно нра...
-
Bambaleyla
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 19:15
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 12