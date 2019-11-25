Bambaleyla » 20 май 2022, 16:40

Как шли так и идут поставки с Ближнего Востока.

Плюс, у нас в стране же есть производство. Но нужно смотреть т.к. многие делают по старым методикам и там ковры слишком выглядят как "бабушкины".

Отличный выбор по коврам в Венере, особенно Меринос - стильные https://venera-carpet.ru/category/merinos_rossiya_3.html современные коврики. Овальной формы так особенно нра...