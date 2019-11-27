Мебель для спальни
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Мебель для спальни
Сделал у себя в спальне ремонт и теперь хочу купить новую мебель чтобы все смотрелось красиво и гармонично,можете мне подсказать где в Екатеринбурге я смогу купить себе хорошую мебель в спальню ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Мебель для спальни
А я вот себе в спальню мебель вообще заказал потому что мне хотелось мебель под мой интерьер так что я думаю что так лучше всего сделать и вообще можно же полностью все будет вам заказать как понравится.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Мебель для спальни
Конечно можно мебель то по сути и заказать но если выбрать хороший магазин то там и так можно выбрать и приобрести такую мебель которая интересует и которая понравится,себе домой в спальню я покупал мебель в этом магазине https://meb96.ru/mebel-dlya-spalni в нем есть очень хороший выбор качественной мебели по довольно не плохим ценам,многие у них ее покупают и очень довольны.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Мебель для спальни
Мы заказывали спальню из сосны у них https://xn----7sbecqbq3abe5ca5m.xn--p1ai/spal-ni-80/spalni-iz-sosny причем можно подобрать любого размера. Качество дерева просто шикарное, приятное. Да и смотрится очень красиво и уютно. Сейчас там хорошие скидки.
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Re: Мебель для спальни
а я не стал заморачиваться кроватями и купил себе мягкий уголок!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Мебель для спальни
А мы с женой только закончили ремонт. За основу взяли дизайн интерьера квартиры в современном стиле из этой https://dizainexpert.ru/interer/oformlenie-interera-kvartiry-v-sovremennom-stile/ статьи. Он существенно отличается от традиционного, так как характеризуется использованием современных материалов и решений для реализации задуманного. Не используйте ковровое покрытие, пережиток советской эпохи. Для создания уютной атмосферы подойдет один небольшой коврик правильной геометрической формы.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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