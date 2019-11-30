Шатры

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Шатры

Новое сообщение Вармолей » 30 ноя 2019, 23:17

Здравствуйте. Нам для проведения мероприятия нужно арендовать несколько шатров. Может кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Подскажите, куда можно для этого обратиться?


Вармолей
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Re: Шатры

Новое сообщение ymka » 30 ноя 2019, 23:18

Есть много предложений на этом рынке. В целом, следует учитывать, что, несмотря на характерный внешний вид, шторы разных производителей отличаются дизайнерскими решениями, безопасностью и качеством.
ymka
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Re: Шатры

Новое сообщение vivary » 30 ноя 2019, 23:19

Здравствуйте! В прошлом месяце мы связались с этой компанией по аренде палаток https://classic-tent.ru/. Палатка проста в сборке, не промокает, остается только правильно ее укрепить. Все было сделано четко и вовремя, я не обнаружил, что установка и демонтаж, как только событие закончилось, остались незамеченными. Столы и стулья не вызывали головных болей. Для большой палатки были отдельные столы.
vivary
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