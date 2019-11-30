Шатры
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Шатры
Здравствуйте. Нам для проведения мероприятия нужно арендовать несколько шатров. Может кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Подскажите, куда можно для этого обратиться?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Шатры
Есть много предложений на этом рынке. В целом, следует учитывать, что, несмотря на характерный внешний вид, шторы разных производителей отличаются дизайнерскими решениями, безопасностью и качеством.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Шатры
Здравствуйте! В прошлом месяце мы связались с этой компанией по аренде палаток https://classic-tent.ru/. Палатка проста в сборке, не промокает, остается только правильно ее укрепить. Все было сделано четко и вовремя, я не обнаружил, что установка и демонтаж, как только событие закончилось, остались незамеченными. Столы и стулья не вызывали головных болей. Для большой палатки были отдельные столы.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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