Тротуарная плитка

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Тротуарная плитка

Новое сообщение vivary » 30 ноя 2019, 23:56

Здравствуйте! Мы хотим навести порядок во дворе, а именно уложить тротуарную плитку. Посоветуйте, какую плитку выбрать и где ее купить?


vivary
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Re: Тротуарная плитка

Новое сообщение Вармолей » 30 ноя 2019, 23:57

Если вам нужно адаптировать дорожку или тротуар к дизайну сайта, выберите керамическую плитку или плитку из натурального камня. Если вам нужно создать ощущение старины и монументальности, выберите натуральный камень или гипс.
Вармолей
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Re: Тротуарная плитка

Новое сообщение ymka » 30 ноя 2019, 23:57

Здравствуйте. Раньше мы покупали тротуарную плитку здесь https://plitka-spb.ru При консультации с менеджером о покупке плитки я получил исчерпывающую консультацию. Плитка идеально сидит, цвет не исчезает. Результат - был очень доволен. Отличное качество и доступные цены.
ymka
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