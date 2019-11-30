Тротуарная плитка
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Тротуарная плитка
Здравствуйте! Мы хотим навести порядок во дворе, а именно уложить тротуарную плитку. Посоветуйте, какую плитку выбрать и где ее купить?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Тротуарная плитка
Если вам нужно адаптировать дорожку или тротуар к дизайну сайта, выберите керамическую плитку или плитку из натурального камня. Если вам нужно создать ощущение старины и монументальности, выберите натуральный камень или гипс.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Тротуарная плитка
Здравствуйте. Раньше мы покупали тротуарную плитку здесь https://plitka-spb.ru При консультации с менеджером о покупке плитки я получил исчерпывающую консультацию. Плитка идеально сидит, цвет не исчезает. Результат - был очень доволен. Отличное качество и доступные цены.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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