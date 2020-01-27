Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?
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Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?
Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?
Действительно качественную керамическую плитку сейчас есть возможность заказать здесь https://www.ceramtrade.ru/catalog/keram ... ya-plitka/ . Знаю, ибо и сам на данном сайте её уже не раз покупал. Хотелось бы отметить, что и цен ниже, чем там, я пока нигде не встречал.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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