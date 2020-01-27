Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?

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Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?

Новое сообщение gambit » 27 янв 2020, 11:12

Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где керамическую плитку высокого качества изготовления сейчас можно?

Новое сообщение wenow » 27 янв 2020, 20:21

Действительно качественную керамическую плитку сейчас есть возможность заказать здесь https://www.ceramtrade.ru/catalog/keram ... ya-plitka/ . Знаю, ибо и сам на данном сайте её уже не раз покупал. Хотелось бы отметить, что и цен ниже, чем там, я пока нигде не встречал.
wenow
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Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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