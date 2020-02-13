Харси » 13 фев 2020, 01:37

Хочется определится с тем где в Минске заказать изготовление мебели?

Собственно хочу сказать что нужно решить где в принципе лучшее предложение на изготовление и продажу мебели для трех комнатной квартиры. Планирую кредит брать, интересует меня лучший из лучших выборов?