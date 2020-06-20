Душ кабина 80 на 80

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Душ кабина 80 на 80

Новое сообщение Анастасия33 » 20 июн 2020, 13:14

Нужна душ кабина, особо недорогая, но при этом габариты стесняют, по этому планирую выбрать душ кабину 80 на 80.

Фактически говоря хочется найти советы и рекомендации определяющие хороший выбор и хорошее собой предложение, посоветуйте в особенности бренд душ кабин к выбору и покупки.



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Re: Душ кабина 80 на 80

Новое сообщение Кармен » 20 июн 2020, 14:49

Практически в любом магазине имеется предложение на покупку душ кабины, по интересующим вас габаритам.
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Re: Душ кабина 80 на 80

Новое сообщение Лолита » 22 июн 2020, 12:00

Душ кабины таких размеров относятся к стандартным, собственно в ассортименте практически каждого производителя они имеются и в принципе в каждом специализированном магазине предложения можно найти.

Вот к примеру оцените возможность купить душ кабину в Москве от интернет магазина Мир Душа. В свое время там же покупали, доставили и установили ребята так же с интернет магазина...мелочь конечно, но приятно.

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