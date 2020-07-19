Чеснок
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Чеснок
Как вообще называется чеснок, который из-за своих размеров похож на лук?
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Чеснок
Я практически на 100% уверен, что Вы имеете ввиду рокамболь, или, как его принято ещё называть, слоновий чеснок. Про него, если что, все подробности написаны вот здесь https://sadgrad.ru/garden/plant/rokambo ... -uchastke/ . Очень полезное и вкусное растение.
- wenow
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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