Чеснок

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Чеснок

Новое сообщение gambit » 19 июл 2020, 10:05

Как вообще называется чеснок, который из-за своих размеров похож на лук?


gambit
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Re: Чеснок

Новое сообщение wenow » 19 июл 2020, 12:38

Я практически на 100% уверен, что Вы имеете ввиду рокамболь, или, как его принято ещё называть, слоновий чеснок. Про него, если что, все подробности написаны вот здесь https://sadgrad.ru/garden/plant/rokambo ... -uchastke/ . Очень полезное и вкусное растение.
wenow
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