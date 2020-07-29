Купить жалюзи в Казани
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Купить жалюзи в Казани
Добрый день. Подскажите пожалуйста магазин в Казани, где можно купить жалюзи? Старые уже совсем испортились. Хочется купить новые современные)
- Makarovich56
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июл 2020, 14:25
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Re: Купить жалюзи в Казани
Могу порекомендовать данный магазин http://xn----7sbab3adeikqs4p4a.xn--p1ai/ Я покупал там вертикальные жалюзи и в квартиру, и в офис. Пару лет служат, все отлично. Цены тоже приятные
- Meronium
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 11:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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