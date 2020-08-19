LOLA123 » 20 авг 2020, 11:52

Мне бы тоже очень была полезны эта информация, потому что в скором времени буду делать ремонт. Я, конечно, смотрю видео в ютубе, читаю статьи, но этого мало, как мне кажется. Заранее спасибо за любые советы))