Интерьер

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Интерьер

Новое сообщение QWERTY1011 » 19 авг 2020, 23:31

Вдруг кто-то попал в похожую ситуацию и сможет помочь. В общем, нужно найти сайт для дизайны интерьера, по поводу текстиля, цветов, а также мебели. Заранее спасибо за любые советы, а то совсем нет идей и нужно немного информации.


QWERTY1011
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
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Re: Интерьер

Новое сообщение LOLA123 » 20 авг 2020, 11:52

Мне бы тоже очень была полезны эта информация, потому что в скором времени буду делать ремонт. Я, конечно, смотрю видео в ютубе, читаю статьи, но этого мало, как мне кажется. Заранее спасибо за любые советы))
LOLA123
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
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Re: Интерьер

Новое сообщение Alex_Crow » 20 авг 2020, 13:22

посмотрите интерьеры на сайте Икея, там очень крутые подборки по типам квартиры, вдохновение точно найдете и может быть какие то стилистические решения подчерпнете
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Alex_Crow
 
Сообщения: 3
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Re: Интерьер

Новое сообщение JART88 » 20 авг 2020, 15:30

Кажется, что тут https://divanguru.com вы сможете найти всю информацию, которая может понадобится. Я просто не так давно нашел этот сайт, сам пользуюсь, так что могу и вам советовать. Удачи в ремонте)
JART88
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Сообщения: 7
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Re: Интерьер

Новое сообщение yulya14 » 07 фев 2021, 12:40

проще нанять дизайнера
yulya14
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
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Re: Интерьер

Новое сообщение servol » 07 фев 2021, 15:49

Дизайнер это очень дорогое удовольствие. Мы все сами искали, когда делали ремонт. Инстаграм, пинтерест, сайты про дизайн. В итоге решили стены сделать в нейтральных тонах. а вот мебель взять яркую. Из декора спользовали панно плетенные и подобные постеры в скандинавском стиле https://redpandashop.ru/postery/skandinavskie/. Смотрятся очень классно. Думаю может еще что-то подобное в кухню докупить
servol
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
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Re: Интерьер

Новое сообщение Miranda » 05 окт 2021, 16:40

А что можно придумать по интерьеру на потолок? Не могу выбрать какой потолок надо сделать в гостиной.
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Re: Интерьер

Новое сообщение Otto » 05 окт 2021, 16:46

Мы тоже особо тщательно выбирали потолок, решили делать натяжные и искали компанию, что быстро доставит и проведёт монтаж. Хорошо фирма попалась https://www.briton.com.ua/ , у них хороший ассортимент, качественных и по нормальным ценам. Без труда выбрали и провели ремонтные работы, к тому же еще и освещение выбрали удачно. Так что если найти хорошую компанию, что занимается материалом для ремонта, тогда и ремонт будет удачным и долговечным.
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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