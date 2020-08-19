Интерьер
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Интерьер
Вдруг кто-то попал в похожую ситуацию и сможет помочь. В общем, нужно найти сайт для дизайны интерьера, по поводу текстиля, цветов, а также мебели. Заранее спасибо за любые советы, а то совсем нет идей и нужно немного информации.
- QWERTY1011
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 авг 2020, 23:27
-
Re: Интерьер
Мне бы тоже очень была полезны эта информация, потому что в скором времени буду делать ремонт. Я, конечно, смотрю видео в ютубе, читаю статьи, но этого мало, как мне кажется. Заранее спасибо за любые советы))
- LOLA123
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 11:50
-
Re: Интерьер
посмотрите интерьеры на сайте Икея, там очень крутые подборки по типам квартиры, вдохновение точно найдете и может быть какие то стилистические решения подчерпнете
-
Alex_Crow
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 13:06
-
Re: Интерьер
Кажется, что тут https://divanguru.com вы сможете найти всю информацию, которая может понадобится. Я просто не так давно нашел этот сайт, сам пользуюсь, так что могу и вам советовать. Удачи в ремонте)
- JART88
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 15:06
-
Re: Интерьер
проще нанять дизайнера
- yulya14
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:29
-
Re: Интерьер
Дизайнер это очень дорогое удовольствие. Мы все сами искали, когда делали ремонт. Инстаграм, пинтерест, сайты про дизайн. В итоге решили стены сделать в нейтральных тонах. а вот мебель взять яркую. Из декора спользовали панно плетенные и подобные постеры в скандинавском стиле https://redpandashop.ru/postery/skandinavskie/. Смотрятся очень классно. Думаю может еще что-то подобное в кухню докупить
- servol
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
-
Re: Интерьер
А что можно придумать по интерьеру на потолок? Не могу выбрать какой потолок надо сделать в гостиной.
-
Miranda
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
-
Re: Интерьер
Мы тоже особо тщательно выбирали потолок, решили делать натяжные и искали компанию, что быстро доставит и проведёт монтаж. Хорошо фирма попалась https://www.briton.com.ua/ , у них хороший ассортимент, качественных и по нормальным ценам. Без труда выбрали и провели ремонтные работы, к тому же еще и освещение выбрали удачно. Так что если найти хорошую компанию, что занимается материалом для ремонта, тогда и ремонт будет удачным и долговечным.
-
Otto
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
-
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6