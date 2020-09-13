Полная евро уборка квартиры

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Полная евро уборка квартиры

Новое сообщение JardY » 13 сен 2020, 09:00

Интересует услуга по уборки квартиры, вместе с мытьем окон и конечно же химчисткой мебели.

Готовы дополнительно заплатить за эти услуги, при этом как раз нужна фирма способная качественно свою работу сделать. Что скажите, куда лучше всего обратится для заказа таких услуг?



Аватара пользователя
JardY
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
Вернуться к началу

Re: Полная евро уборка квартиры

Новое сообщение Лолита » 13 сен 2020, 10:18

Стоит найти как раз фирму которая оказывает услуги в области уборки, причем как раз не забывайте проверять квалификацию самой фирмы с точки зрения сайтов отзывов.
Аватара пользователя
Лолита
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
Вернуться к началу

Re: Полная евро уборка квартиры

Новое сообщение Сабрина » 13 сен 2020, 10:51

По вопросу уборки в квартире, именно стоит обратить внимание на фирму Клининг Уборка в Москве. Во первых обращу внимание что предлагают там действительно качественные услуги, не раз доводилось лично туда обращаться. Девочки там делают уборку качественно, при этом на самом высоком уровне дают гарантию на сделанную работу.

Кроме этого еще добавлю что в принципе набирают туда только высоко квалифицированный персонал, а это уже факт того что в вашей квартире отлично сделают свою работу.

Аватара пользователя
Сабрина
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
Вернуться к началу

Re: Полная евро уборка квартиры

Новое сообщение Дикий » 14 сен 2020, 12:25

Называется такой вид уборки генеральной и её можно в любой клининг компании заказать!

Если же вам нужна хорошая рекомендация по выбору, обратите внимание как раз на предложение от фирмы Клинеры Москвы. Причем за пару раз в месяц заказываю у них клининг услуги по генеральной уборки, и честно говоря делают они качественно свою работу, причем даже более чем. По ссылки https://cleaning-mos.ru/generalnaya_uborka_kvartir генеральная уборка квартиры заказать возможно, там же представлена и информация по теме.

Аватара пользователя
Дикий
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 12:17
Вернуться к началу

Re: Полная евро уборка квартиры

Новое сообщение VikiSamva » 31 май 2021, 00:32

Клининговая компания все сделает, ищите по месту жительства и отзывы почитайте.
Аватара пользователя
VikiSamva
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group