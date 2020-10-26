Купить прозрачный пол в Москве

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Купить прозрачный пол в Москве

Новое сообщение Serafima » 26 окт 2020, 14:52

Тема лично для меня новая, при этом клиент как раз хочет в гостевой комнате прозрачный вид наливного пола!

Есть ограниченное количество времени, для того чтоб разобраться в современных предложениях на наливные прозрачные виды полов и при этом оправданно выбрать самое лучшее собой предложение. Что скажите по вопросу предложении, в основном предложении у нас в Москве.



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Serafima
 
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Зарегистрирован: 21 авг 2019, 18:29
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