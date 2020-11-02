Постельное белье

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Постельное белье

Новое сообщение QWERTY1011 » 02 ноя 2020, 15:34

Мы с другими мамочками в детском саду решили заказать для деток белье специального качества и матрацы тоже. Теперь вот ищу фирму, которая может помочь в решении этой проблемы. Интересует только хорошее качество, чтобы цены не касались. Спасибо заранее)


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Re: Постельное белье

Новое сообщение LOLA123 » 02 ноя 2020, 15:36

Я, конечно, не специалист в этой теме, но мне кажется, что можно просто на производстве или в ателье заказать постельное хорошего качества, а вот матрасы уже заказать просто в мебельной магазине. У них должны быть именно детские.
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Re: Постельное белье

Новое сообщение JART88 » 02 ноя 2020, 15:38

Мы с мужем домой покупали все тут для наших двойняшек.

https://odelex.ru/postelnye-prinadlezhnosti у этого магазина свое роизводство матрасов и постельного белья для детского сада, так что точно не ошибётесь. При этом цены очень приятные, так что обязательно загляните. Это лучше, чем собирать по разным магазинам.

JART88
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