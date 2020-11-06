Люстра
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Люстра
Выбираю люстру. Не могу определиться между светодиодной и обычной.
- АЛЯ ВИКТОРОВНА
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 12:49
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Re: Люстра
Как по мне, светодиодная-это модно, стильно, но не практично. Перегорают лампочки, которые продаются не во всех магазинах. Я бы остановил выбор на обычной люстре. Может посмотреть на этом сайте https://euro-style.kiev.ua . Большой ассортимент. Можете заказать курьерскую доставку. На сайте часто проходят акции.
- Ангелина
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 14:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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