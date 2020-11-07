Заказ услуги уборки с оплатой по факту

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Заказ услуги уборки с оплатой по факту

Новое сообщение Анастасия33 » 07 ноя 2020, 15:33

Нужна услуга по уборки квартиры, с оплатой по факту сделанной работы.

Подчеркиваю что именно нужна профессиональная уборка, на высоком уровне качества и при этом с оплатой по факту сделанной работы и без никаких авансов. Кто знаком и может посоветовать фирму для заказа услуг в области уборки квартир после ремонта, кто предложение порекомендует?



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Re: Заказ услуги уборки с оплатой по факту

Новое сообщение JassKy » 09 ноя 2020, 14:32

Нынче как раз много фирм предлагают возможность по уборки, с оплатой по факту сделанной работы.

Но самый главный аспект хорошего выбора и хорошего собой предложения именно за тем чтоб подобрать фирму по самым оправданным аспектам качества. И именно тут https://cleaning-mos.ru/uborka_kvartir_posle_remonta заказать уборку после ремонта можно, причем лично доводилось убедится в их профессионализме и именно они готовы сделать работу на самом профессиональном уровне.

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JassKy
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