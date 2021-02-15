Dalefu » 15 фев 2021, 12:18

Сейчас делаем ремонт в новой квартире и сразу подыскиваем туда нормальную мебель, но пока что-то не получается найти ничего стоящего - обошли все магазины, но нигде нет ничего подходящего. Может вы подскажете, где можно купить хорошую и желательно натуральную мебель?