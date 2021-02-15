Мебель в новую квартиру
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Мебель в новую квартиру
Сейчас делаем ремонт в новой квартире и сразу подыскиваем туда нормальную мебель, но пока что-то не получается найти ничего стоящего - обошли все магазины, но нигде нет ничего подходящего. Может вы подскажете, где можно купить хорошую и желательно натуральную мебель?
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Мебель в новую квартиру
В наших магазинах уже давно нет ничего хорошего, так что лучше подбирайте себе мебель на западных сайтах - там выбор гораздо больше, да и качество тоже.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Мебель в новую квартиру
Можно, конечно, попробовать подобрать мебель на западных сайтах, хотя, на самом деле, сейчас ведь даже не обязательно тащить ее из-за границы - например, на этом нашем сайте: https://mhliving.ru можно без проблем заказать отличную мебель Правда по цене не сориентирую, но, думаю, это в любом случае выйдет дешевле, чем покупка за границей, особенно с учетом доставки.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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