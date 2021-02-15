Мебель в новую квартиру

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Мебель в новую квартиру

Новое сообщение Dalefu » 15 фев 2021, 12:18

Сейчас делаем ремонт в новой квартире и сразу подыскиваем туда нормальную мебель, но пока что-то не получается найти ничего стоящего - обошли все магазины, но нигде нет ничего подходящего. Может вы подскажете, где можно купить хорошую и желательно натуральную мебель?


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Re: Мебель в новую квартиру

Новое сообщение Xendrabi » 15 фев 2021, 15:09

В наших магазинах уже давно нет ничего хорошего, так что лучше подбирайте себе мебель на западных сайтах - там выбор гораздо больше, да и качество тоже.
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Re: Мебель в новую квартиру

Новое сообщение Arletremi » 15 фев 2021, 17:44

Можно, конечно, попробовать подобрать мебель на западных сайтах, хотя, на самом деле, сейчас ведь даже не обязательно тащить ее из-за границы - например, на этом нашем сайте: https://mhliving.ru можно без проблем заказать отличную мебель Правда по цене не сориентирую, но, думаю, это в любом случае выйдет дешевле, чем покупка за границей, особенно с учетом доставки.
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