Химчистка мягкой мебели, матрасов, ковров, ковролина, сидений автомобиля!

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Химчистка мягкой мебели, матрасов, ковров, ковролина, сидений автомобиля!

Новое сообщение Mara » 20 фев 2021, 16:22

Бургас+100км., Варна.

Предлагаем химчистку мягкой мебели, матрасов, ковров, ковролина с выездом на дом. Также, в отсутствии клиента в Болгарии, по договоренности сделаем химчистку мебели, устраним неприятные запахи, при необходимости обработаем от плесени, с предоставлением подробного отчета. Работаем профессиональным оборудованием, качественно, отличные цены.

Также, в Бургасе предлагаем химчистку сидений/ салона автомобиля.

Больше информации, примеры работ "до" и "после" на нашей странице:https://www.facebook.com/Недван-ЕООД-Пране-на-мека-мебел-матраци-мокети-килими-по-домовете-2316994571859352/

Тел., Viber, WhatsApp +359885520437



Mara
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 16:14
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