Как оформить окна

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Как оформить окна

Новое сообщение Xendrabi » 28 фев 2021, 21:25

Недавно поменяли в квартире окна и теперь думаем над тем, как их лучше оформить - повесить обычные шторы или просто использовать одни только жалюзи?


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Re: Как оформить окна

Новое сообщение Dalefu » 28 фев 2021, 23:26

Мне кажется, что если повесить одни жалюзи, то этого будет вполне достаточно, особенно, если у вас там будет современный ремонт.
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Re: Как оформить окна

Новое сообщение Candori » 01 мар 2021, 12:59

Тут, конечно, многое будет зависеть от общего интерьера и если у вас там все в классическом стиле, тогда, конечно, больше подойдут шторы, а если у вас современный дизайн, тогда лучше заказать там обычные жалюзи. Или даже можно взять более компромиссный вариант - вертикальные тканевые жалюзи: https://spacy.ru/ Короче говоря, в наше время вариантов масса, так что вы все посмотрите, обдумайте и уже после этого принимайте решение.
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Re: Как оформить окна

Новое сообщение Rotary » 23 июл 2022, 19:30

интересно интересно интересно
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