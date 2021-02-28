Как оформить окна
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Как оформить окна
Недавно поменяли в квартире окна и теперь думаем над тем, как их лучше оформить - повесить обычные шторы или просто использовать одни только жалюзи?
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Как оформить окна
Мне кажется, что если повесить одни жалюзи, то этого будет вполне достаточно, особенно, если у вас там будет современный ремонт.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Как оформить окна
Тут, конечно, многое будет зависеть от общего интерьера и если у вас там все в классическом стиле, тогда, конечно, больше подойдут шторы, а если у вас современный дизайн, тогда лучше заказать там обычные жалюзи. Или даже можно взять более компромиссный вариант - вертикальные тканевые жалюзи: https://spacy.ru/ Короче говоря, в наше время вариантов масса, так что вы все посмотрите, обдумайте и уже после этого принимайте решение.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Как оформить окна
интересно интересно интересно
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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