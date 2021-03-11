Laluna » 11 мар 2021, 12:38

Всем привет! Девочки, а кто-нибудь видел где-нибудь матрасы, которые можно в садовую качель положить? Качель купили, но сидеть не очень, там рама прямо чувствуется. Я прямо расстроена, вещь желанная есть, а пользоваться ей нельзя.