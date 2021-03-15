Мебель
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Мебель
Добрый день. Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать шкаф-купе? Хочу выкинуть всю ненужную мебель и купить новую, так чтобы все по минимуму было. Не хочу загромождать пространство. Шкаф диван и столик. А все остальное будет храниться в нем, это удобно?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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