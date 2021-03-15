Неваляшка » 15 мар 2021, 15:56

Добрый день. Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать шкаф-купе? Хочу выкинуть всю ненужную мебель и купить новую, так чтобы все по минимуму было. Не хочу загромождать пространство. Шкаф диван и столик. А все остальное будет храниться в нем, это удобно?