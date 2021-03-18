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Re: Инстрменты Otto » 18 мар 2021, 17:17 Есть большой выбор инструмента на сайте магазина ООО Микрон https://www.microntools.ru/c/razvertki/ , брали у них хорошие развертки с братом во время постройки. Есть разные, в наличии. Качество понравилось инструмента, сделано действительно на совесть. Я часто у них теперь разный строительный и измерительный инструмент беру, цены полностью устраивают и доставка быстрая.

Otto Читатель Сообщения: 7 Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04 Личное сообщение Вернуться к началу

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