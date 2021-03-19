какой паяльник выбрать для полипропиленовых труб

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какой паяльник выбрать для полипропиленовых труб

Новое сообщение antina » 19 мар 2021, 18:43

Насмотрелась в интернете видео, как делают спайку труб и что для этого используют, потом почитала какой паяльник выбрать для полипропиленовых труб https://yato24.com.ua/blog/kak-vybrat-p ... vykh-trub/ заказала себе. Прошлась по местным магазинам, купила несколько труб и начала дома делать из этого всякие интересные штуки. Так понравилось спаивать трубы. Конечно я понимаю, что обычно это используют для отопления или водопровода, но сколько всего можно на самом деле спаять из труб, подумать только. А вы пробовали так делать? Это так интересно оказывается.

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