gohkadd » 23 мар 2021, 19:51

Всем привет, народ. У нас была очень старая кровать, всегда хотели ее заменить, но не было финансовой возможности. А это, сам Бог велел, видимо, наконец-то выкинуть ее – она сломалась. У нас не входило в планы сейчас покупать дорогую кровать, ищем не сильно дорогие варианты. Может кто подкинет идею, что можно сделать? Потому как я очень сомневаюсь, что вообще хватит на кровать(