На чем теперь спать?)

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На чем теперь спать?)

Новое сообщение gohkadd » 23 мар 2021, 19:51

Всем привет, народ. У нас была очень старая кровать, всегда хотели ее заменить, но не было финансовой возможности. А это, сам Бог велел, видимо, наконец-то выкинуть ее – она сломалась. У нас не входило в планы сейчас покупать дорогую кровать, ищем не сильно дорогие варианты. Может кто подкинет идею, что можно сделать? Потому как я очень сомневаюсь, что вообще хватит на кровать(


gohkadd
 
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Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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