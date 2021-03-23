На чем теперь спать?)
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На чем теперь спать?)
Всем привет, народ. У нас была очень старая кровать, всегда хотели ее заменить, но не было финансовой возможности. А это, сам Бог велел, видимо, наконец-то выкинуть ее – она сломалась. У нас не входило в планы сейчас покупать дорогую кровать, ищем не сильно дорогие варианты. Может кто подкинет идею, что можно сделать? Потому как я очень сомневаюсь, что вообще хватит на кровать(
- gohkadd
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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