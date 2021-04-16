Laluna » 16 апр 2021, 13:25

Здравствуйте, давайте поговорим о кухне? Планируем ремонт, в целом с цветовой гаммой определилась, не могу подобрать столешницу. Хочется из массива, но они уж очень дорогие. Да и трое детей в доме, быстро ее уделают. Как вариант – пластик, он ничего не боится, да вот только есть сомнения по поводу экологичности. Кто-нибудь владеет такой, сильно ли пахнет?