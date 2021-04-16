Мебель для ресторана

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Мебель для ресторана

Новое сообщение Laluna » 16 апр 2021, 13:25

Здравствуйте, давайте поговорим о кухне? Планируем ремонт, в целом с цветовой гаммой определилась, не могу подобрать столешницу. Хочется из массива, но они уж очень дорогие. Да и трое детей в доме, быстро ее уделают. Как вариант – пластик, он ничего не боится, да вот только есть сомнения по поводу экологичности. Кто-нибудь владеет такой, сильно ли пахнет?


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Re: Мебель для ресторана

Новое сообщение Неваляшка » 16 апр 2021, 14:25

Добрый день. Ну у вас тут вообще без вариантов, раз трое детей в доме. Пластик – и воду переживет, и царапание, да и поменять его всегда проще, чем из массива которая. Экологичность, конечно, это важно, но тут все зависит от производителя. Например, в качестве вот этих https://restoracia.ru/catalog/stoleshnicy-iz-plastika/ я уверена, никаких посторонних запахов не источает. А подруга взяла где-то в подвале, так через месяц выкинула, потому что реально дышать на кухне стало нечем.
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