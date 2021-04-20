Детская площадка

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Детская площадка

Новое сообщение Неваляшка » 20 апр 2021, 13:59

Здравствуйте. На заднем дворе частного дома планирую оборудовать детскую площадку, и мне нужен совет. Где можно заказать прямо сейчас столик в виде мухомора? Интересно почитать ваши ответы и от рекомендаций точно не откажусь.


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Неваляшка
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Сообщения: 80
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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