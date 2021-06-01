IOANA9 » 02 июн 2021, 08:29

Здаровки. Насколько я знаю, это другая компания, одна проводит уборку квартир, а другая производит химчистку мягкой мебели и матрасов. Я по крайне мере в две разные обращалась, потому что те которые у меня убирали не чистят мебель. Да и вообще, там же спец оборудование нужно