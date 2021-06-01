уборка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

уборка

Новое сообщение dasakruca » 01 июн 2021, 14:17

Всем привет. Подскажите, а если вызывать клининговую компанию, они производят химчистку мебели или это уже совсем другую компанию надо вызывать?


dasakruca
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
Вернуться к началу

Re: уборка

Новое сообщение IOANA9 » 02 июн 2021, 08:29

Здаровки. Насколько я знаю, это другая компания, одна проводит уборку квартир, а другая производит химчистку мягкой мебели и матрасов. Я по крайне мере в две разные обращалась, потому что те которые у меня убирали не чистят мебель. Да и вообще, там же спец оборудование нужно
IOANA9
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
Вернуться к началу

Re: уборка

Новое сообщение LindaL » 02 июн 2021, 08:36

Здравствуйте.А какой город? Мне в Киеве очень нравится клининговая компания cleanmasters генеральную уборку квартиры заказываю только у них. Клинеры очень ответственные и добросовестные сотрудники. Убирают на совесть, качественно. Расценки в компании адекватные, не завышают цену, уборку проводят в удобное для вас время, и заказать можно не только уборку квартиры, но и химчистку мягкой мебели, что очень удобно.
Аватара пользователя
LindaL
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
Вернуться к началу

Re: уборка

Новое сообщение maximuss1974 » 13 ноя 2021, 00:38

Я заказываю генеральную уборку квартиры в ГринКлин. У них удобно,что цена фиксирована за каждую комнату, а опции можно добавлять. Т.е. мойку духовки можно оплатить отдельно или вытяжка отдельно считается. Если не надо то они не моют.
maximuss1974
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 00:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group