уборка
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уборка
Всем привет. Подскажите, а если вызывать клининговую компанию, они производят химчистку мебели или это уже совсем другую компанию надо вызывать?
- dasakruca
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
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Re: уборка
Здаровки. Насколько я знаю, это другая компания, одна проводит уборку квартир, а другая производит химчистку мягкой мебели и матрасов. Я по крайне мере в две разные обращалась, потому что те которые у меня убирали не чистят мебель. Да и вообще, там же спец оборудование нужно
- IOANA9
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: уборка
Здравствуйте.А какой город? Мне в Киеве очень нравится клининговая компания cleanmasters генеральную уборку квартиры заказываю только у них. Клинеры очень ответственные и добросовестные сотрудники. Убирают на совесть, качественно. Расценки в компании адекватные, не завышают цену, уборку проводят в удобное для вас время, и заказать можно не только уборку квартиры, но и химчистку мягкой мебели, что очень удобно.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Re: уборка
Я заказываю генеральную уборку квартиры в ГринКлин. У них удобно,что цена фиксирована за каждую комнату, а опции можно добавлять. Т.е. мойку духовки можно оплатить отдельно или вытяжка отдельно считается. Если не надо то они не моют.
- maximuss1974
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 ноя 2021, 00:28
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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