Ищу хороший ЖК в Киеве
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Ищу хороший ЖК в Киеве
Всем привет! Кто в Киеве живет, расскажите, какие у вас крутые ЖК есть и за одно посоветуйте хорошие агентства недвижимости. Спасибо!
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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