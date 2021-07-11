Ищу хороший ЖК в Киеве

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Ищу хороший ЖК в Киеве

Новое сообщение samson » 11 июл 2021, 22:53

Всем привет! Кто в Киеве живет, расскажите, какие у вас крутые ЖК есть и за одно посоветуйте хорошие агентства недвижимости. Спасибо!


samson
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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