Приобрести в расcрочку

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Приобрести в расcрочку

Новое сообщение Grishkins » 26 июл 2021, 13:06

Приобрести нужно кухню в рассрочку , где лучше почитать об этом?


Grishkins
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Re: Приобрести в расcрочку

Новое сообщение Fawentow » 26 июл 2021, 13:09

А вы хоть куда-то уже ходили?
Fawentow
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Re: Приобрести в расcрочку

Новое сообщение cabity » 26 июл 2021, 13:15

Не спешить думаю вам надо с решением вопроса этого, который у вас появился, а вам для начала нужно прочеть материал этот https://realist.online/news/rassrochka-010-na-kukhne-i-individualnye-mebel-ot-mebelok-novosti-kompanij . Думаю после этого можно ставить точку с решением вашего вопроса.
cabity
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Re: Приобрести в расcрочку

Новое сообщение IvanovIvan » 11 ноя 2021, 10:54

Сперва нужно определиться с моделью кухни, а потом уже рассчитать стоимость.
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IvanovIvan
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