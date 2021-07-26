Грядет через месяц новоселье

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Грядет через месяц новоселье

Новое сообщение Grishkins » 26 июл 2021, 13:06

Грядет через месяц новоселье и мне надо выбрать шкаф-купе, но что-то не получается?


Grishkins
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
Вернуться к началу

Re: Грядет через месяц новоселье

Новое сообщение Fawentow » 26 июл 2021, 13:11

Подумайте над цветом мебели и материалом
Fawentow
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
Вернуться к началу

Re: Грядет через месяц новоселье

Новое сообщение cabity » 26 июл 2021, 13:17

Мебельные спецы советуют выбрать модель шкафа-купе с перспективой на будущее. Если позволяет место, стоит приобрести вариант с габаритами побольше, ведь количество вещей постоянно растет, а более детальней читайте тут https://avtomaniya.com/site/publication-full/16624
cabity
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
Вернуться к началу

Re: Грядет через месяц новоселье

Новое сообщение IvanovIvan » 11 ноя 2021, 10:54

Хорошо, когда есть деньги на новую мебель. Я всю мебель покупал с рук.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Читатель
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group