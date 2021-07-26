Грядет через месяц новоселье
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Грядет через месяц новоселье
Грядет через месяц новоселье и мне надо выбрать шкаф-купе, но что-то не получается?
- Grishkins
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Грядет через месяц новоселье
Подумайте над цветом мебели и материалом
- Fawentow
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Грядет через месяц новоселье
Мебельные спецы советуют выбрать модель шкафа-купе с перспективой на будущее. Если позволяет место, стоит приобрести вариант с габаритами побольше, ведь количество вещей постоянно растет, а более детальней читайте тут https://avtomaniya.com/site/publication-full/16624
- cabity
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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Re: Грядет через месяц новоселье
Хорошо, когда есть деньги на новую мебель. Я всю мебель покупал с рук.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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