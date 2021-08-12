Покупка и монтаж сплит-систем в МСК

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Покупка и монтаж сплит-систем в МСК

Новое сообщение gohkadd » 12 авг 2021, 19:42

Здравствуйте, товарищи форумчане. В этом год было просто мучение, кондиционер сломался, на ремонт/покупку нового денег не было. Сейчас ситуация улучшилась в этом плане и решили все таки уже его заменить на современную сплит-систему. Можете посоветовать нормальны места по Москве, что бы могли сразу все под ключ сделать (доставка, монтаж).


gohkadd
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: gohkadd, Yandex [Bot] и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group