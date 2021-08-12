Покупка и монтаж сплит-систем в МСК
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Покупка и монтаж сплит-систем в МСК
Здравствуйте, товарищи форумчане. В этом год было просто мучение, кондиционер сломался, на ремонт/покупку нового денег не было. Сейчас ситуация улучшилась в этом плане и решили все таки уже его заменить на современную сплит-систему. Можете посоветовать нормальны места по Москве, что бы могли сразу все под ключ сделать (доставка, монтаж).
- gohkadd
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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