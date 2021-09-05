Хочу камин новый для дачи заказать

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Хочу камин новый для дачи заказать

Новое сообщение Kanniga » 05 сен 2021, 22:48

Хочу камин новый для дачи заказать, в каком магазине стоит брать?


Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу камин новый для дачи заказать

Новое сообщение Карабас » 06 сен 2021, 00:03

камин если и покупать, то как по мне лучше брать новый камин через магазин виницо
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 57
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Re: Хочу камин новый для дачи заказать

Новое сообщение Paris » 06 сен 2021, 01:58

Всем привет, рекомендую вам заказывать камин для дома через интернет магазин http://dymohodof.ru вот цены здесь действительно привлекательные, поэтому я и заказала себе именно там. В итоге очень хорошо сэкономила, так что теперь мой дом наполнен уютом и теплом.
Paris
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу камин новый для дачи заказать

Новое сообщение IvanovIvan » 17 ноя 2021, 10:37

Тоже хочу камин, но они очень дорогие. Рассматриваю что-то подходящее, но не нашел ничего.
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IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 57
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