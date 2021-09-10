Как выбрать гроб
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Как выбрать гроб
Делаем похороны и почти всё уже организовали. Не можем определиться с выбором гроба?
- KoPyLoV
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
-
Re: Как выбрать гроб
У нас схожая ситуация была, много всего пересмотрели, умотались. Но получилось купить гроб в МосГупРитуал на https://mosgupritual.ru. Там хороший выбор, цены на разные бюджеты. Нам подошёл за 1500 рублей, нормально.
- FromZoo
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
-
Re: Как выбрать гроб
По габаритам надо выбирать, а также по кошельку....
- Miklakova
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
-
Re: Как выбрать гроб
А вот как действительно выбрать хороший, но дешевый гроб...Вот в чем проблема. Пересмотрела сегодня массу вариантов: один и тот же гроб в некоторых фирмах предлагают по разным ценам. Это как? Самый дешевый нашла в официальной ритуальной службе в Санкт-Петербурге. Товарищи, посмотрите, что за гробы https://spbgorritual.ru/tovary/groby/ там предлагают. По возможности, подскажите. какой лучше...
- Miklakova
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
-
Re: Как выбрать гроб
Лучше всего обратиться в похоронное бюро "Алекс" https://alex-ritual.com/blog/kremacija-ili-pogrebenie/ , они вас более подробно проконсультируют на этот счет . Можно просто доверить и всю организацию, чтобы вам не пришлось ни о чем переживать и вы сможете спокойно проститься с усопшим. Так наверное будет лучше всего.
- DashaK
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 11:28
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4