Как выбрать гроб

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Как выбрать гроб

Новое сообщение KoPyLoV » 10 сен 2021, 11:40

Делаем похороны и почти всё уже организовали. Не можем определиться с выбором гроба?


KoPyLoV
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Re: Как выбрать гроб

Новое сообщение FromZoo » 10 сен 2021, 12:11

У нас схожая ситуация была, много всего пересмотрели, умотались. Но получилось купить гроб в МосГупРитуал на https://mosgupritual.ru. Там хороший выбор, цены на разные бюджеты. Нам подошёл за 1500 рублей, нормально.
FromZoo
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Сообщения: 5
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Re: Как выбрать гроб

Новое сообщение Miklakova » 16 сен 2021, 20:22

По габаритам надо выбирать, а также по кошельку....
Miklakova
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Re: Как выбрать гроб

Новое сообщение Miklakova » 16 сен 2021, 20:25

А вот как действительно выбрать хороший, но дешевый гроб...Вот в чем проблема. Пересмотрела сегодня массу вариантов: один и тот же гроб в некоторых фирмах предлагают по разным ценам. Это как? Самый дешевый нашла в официальной ритуальной службе в Санкт-Петербурге. Товарищи, посмотрите, что за гробы https://spbgorritual.ru/tovary/groby/ там предлагают. По возможности, подскажите. какой лучше...
Miklakova
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Сообщения: 44
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Re: Как выбрать гроб

Новое сообщение DashaK » 10 ноя 2021, 11:33

Лучше всего обратиться в похоронное бюро "Алекс" https://alex-ritual.com/blog/kremacija-ili-pogrebenie/ , они вас более подробно проконсультируют на этот счет . Можно просто доверить и всю организацию, чтобы вам не пришлось ни о чем переживать и вы сможете спокойно проститься с усопшим. Так наверное будет лучше всего.
DashaK
 
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