Тепловой насос

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Тепловой насос

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 25 окт 2021, 20:57

Какой фирмы лучше купить тепловой насос воздух-вода, уже много моделей пересмотрели, не знаем что лучше выбрать?!


Виноградов Кирилл
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Re: Тепловой насос

Новое сообщение Egor Smolin » 25 окт 2021, 22:53

Лучше всего спросить у продавцов в магазине, что они могут порекомендовать. Мы так жедади когда покупали свой тепловой насос в дом у компании Термал. Здесь https://termal.ua/teplovye-nasosy-vozduh-voda-panasonic-aquarea-idealnyj-variant-otoplenija/ можете о нем почитать, вполне доступная информация, в принципе как и на всех других моделях. Но, хочу уточнить что в этом магазине ,только качественное оборудование, уже ни раз у них делаем покупку, пока все бесперебойно работает, хоть и прошли года.
Egor Smolin
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