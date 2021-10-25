Тепловой насос
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Тепловой насос
Какой фирмы лучше купить тепловой насос воздух-вода, уже много моделей пересмотрели, не знаем что лучше выбрать?!
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Re: Тепловой насос
Лучше всего спросить у продавцов в магазине, что они могут порекомендовать. Мы так жедади когда покупали свой тепловой насос в дом у компании Термал. Здесь https://termal.ua/teplovye-nasosy-vozduh-voda-panasonic-aquarea-idealnyj-variant-otoplenija/ можете о нем почитать, вполне доступная информация, в принципе как и на всех других моделях. Но, хочу уточнить что в этом магазине ,только качественное оборудование, уже ни раз у них делаем покупку, пока все бесперебойно работает, хоть и прошли года.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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