Мебель для отеля
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Мебель для отеля
Как думаете, какую мебель лучше выбрать для отеля - новую или можно взять какую-нибудь б/у-шную? Стоит ли вкладывать деньги в дорогую мебель? Ведь при большом потоке постояльцев они быстро уделают.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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