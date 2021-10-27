Мебель для отеля

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Мебель для отеля

Новое сообщение Danchik » 27 окт 2021, 20:07

Как думаете, какую мебель лучше выбрать для отеля - новую или можно взять какую-нибудь б/у-шную? Стоит ли вкладывать деньги в дорогую мебель? Ведь при большом потоке постояльцев они быстро уделают.


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Danchik
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Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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