Нужен матрас на диван

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен матрас на диван

Новое сообщение gohkadd » 24 ноя 2021, 20:09

Всем здравствуйте. Перебрался недавно на новую квартиру, так все устраивает, только спать очень не удобно, не всыпаюсь из-за старенького дивана( Весь день в побитом состоянии. Посоветуйте ,какой матрас можно купить. Хочу пока кинуть сверху, а со временем уже кровать возьму под него.


gohkadd
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
Вернуться к началу

Re: Нужен матрас на диван

Новое сообщение Aleksandra94 » 24 ноя 2021, 22:38

Любой ортопедический матрас создается для комфортного сна и расслабления мышц. В каталоге магазина «Много Сна» представлены пружинные и беспружинные модели всех стандартных размеров(можно и по индивидуальным размерам сделать) - https://mnogosna.ru/tipy-matrasov/. На сайте работает удобный фильтр, благодаря которому можно быстро и без проблем найти нужную модель. Сейчас почти на все матрасы действуют приятные скидки, может успеете еще что-то купить и сэкономить копеечку)
Aleksandra94
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Aleksandra94 и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group