Нужен матрас на диван
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Нужен матрас на диван
Всем здравствуйте. Перебрался недавно на новую квартиру, так все устраивает, только спать очень не удобно, не всыпаюсь из-за старенького дивана( Весь день в побитом состоянии. Посоветуйте ,какой матрас можно купить. Хочу пока кинуть сверху, а со временем уже кровать возьму под него.
- gohkadd
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Нужен матрас на диван
Любой ортопедический матрас создается для комфортного сна и расслабления мышц. В каталоге магазина «Много Сна» представлены пружинные и беспружинные модели всех стандартных размеров(можно и по индивидуальным размерам сделать) - https://mnogosna.ru/tipy-matrasov/. На сайте работает удобный фильтр, благодаря которому можно быстро и без проблем найти нужную модель. Сейчас почти на все матрасы действуют приятные скидки, может успеете еще что-то купить и сэкономить копеечку)
- Aleksandra94
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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