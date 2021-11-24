gohkadd » 24 ноя 2021, 20:09

Всем здравствуйте. Перебрался недавно на новую квартиру, так все устраивает, только спать очень не удобно, не всыпаюсь из-за старенького дивана( Весь день в побитом состоянии. Посоветуйте ,какой матрас можно купить. Хочу пока кинуть сверху, а со временем уже кровать возьму под него.