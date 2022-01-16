Купить хорошую подушку.
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Купить хорошую подушку.
Сколько сейчас будет стоить хорошего качества подушка? И где бы их можно было бы посмотреть, а о старые уже совсем плохие стали.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Купить хорошую подушку.
Какой то одной цены нет разумеется. Я себе покупала подушку для сна с памятью https://mnogosna.ru/podushki/ . Размер у неё был стандартный и в моём случае она мне стоила 5000 рублей. Это конечно немного больше чем я планировала, но спать на ней комфортно и спустя год она всё ещё упругая, я ни разу не пожалела о потраченных деньгах.
- olgina
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 дек 2021, 10:48
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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