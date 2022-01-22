недвижимость за границей
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недвижимость за границей
Привет форумчане. Тема такая хотим приобрести квартиру в Турции, но не решили ещё где лучше. Где у нас можно проконсультироваться по этому поводу?
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: недвижимость за границей
Доброй ночи. Рассказываю, мы купили квартиру в Мармарисе через агентство недвижимости Turkey Property Group. У них хорошие цены на недвижимость, да и большой выбор тоже.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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