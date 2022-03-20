Красивый камин для большой комнаты
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Красивый камин для большой комнаты
Всем привет, дорогие друзья. Я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу камина. У нас с недавнего времени появился загородный дом, а там уже есть камин, но он весь страшный.. да и судя по его виду, от него постоянно много сажи и т.п. не приятных вещей( Я вот не хочу такой, а больше склоняюсь к электрическому, что бы он привносил чисто эстетический эффект. Знаете хорошие магазины с достойным выбором электрокаминов?
- Aleksandra94
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: Красивый камин для большой комнаты
Даже есть все правильно сделать, то обычные камин все равно будет добавлять в жилище разную сажу и т.п. неприятности, хотя и сразу это будет не заметно. Можете посмотреть в продаже электрические камины в Москве на этом сайте - https://www.mosng.ru/catalog/elektrokaminy/, там очень большой выбор. Мы заказывали у них модель «Marseles Темный дуб с очагом Royal Flame Fobos FX Black», смотрится просто по Королевки!) Хоть это и не настоящий огнь, но все равно от этого не уменьшается атмосферность и уют, зато в разы проще в эксплуатации.
- gohkadd
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Красивый камин для большой комнаты
Электрический камин всегда хорошо выглядит. Никакой сажи и копоти.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Красивый камин для большой комнаты
Я тоже решила заняться поисками хорошего электрического камина и портала к нему. С типом камина сразу определилась, хотела линейный камин. В итоге нашла все в компании Royal Flame и там же мне помогли с выбором линейного портала к камину https://royalflame.ru/catalog/lineynye-portaly/ . Когда мне все привезли и установили дома, получилось очень красиво.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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