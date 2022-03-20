Aleksandra94 » 20 мар 2022, 20:08

Всем привет, дорогие друзья. Я вот хотела бы узнать ваше мнение по поводу камина. У нас с недавнего времени появился загородный дом, а там уже есть камин, но он весь страшный.. да и судя по его виду, от него постоянно много сажи и т.п. не приятных вещей( Я вот не хочу такой, а больше склоняюсь к электрическому, что бы он привносил чисто эстетический эффект. Знаете хорошие магазины с достойным выбором электрокаминов?