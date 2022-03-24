Квартиры в жилом комплексе Космос

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Квартиры в жилом комплексе Космос

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 24 мар 2022, 14:12

Подберите с помощью шахматки строящуюся квартиру в жилом комплексе Космос, расположенном рядом с Ж/Д вокзалом тут https://kosmos-dom.ru/chess/ Телефон для связи: +7 (343) 273-93-93


cossotectsuvwyi95
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