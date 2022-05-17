Хочу купить септик пластиковый. Есть советы?

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Хочу купить септик пластиковый. Есть советы?

Новое сообщение Dionisij1 » 17 май 2022, 15:15

Начал строительство дачи и хочу поставить пластиковый септик, что посоветуете? Кто-то такой устанавливал?


Dionisij1
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Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:25
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