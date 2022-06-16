Щитовая

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Щитовая

Новое сообщение nocov » 16 июн 2022, 19:01

В какие организации стучаться, чтобы щитовую заменили? Уже и меняли там что-то два раза и искрилась...Кажется, пока подъезд не сгорит никто и шевелиться не будет.


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nocov
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