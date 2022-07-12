Електрик Львів

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Електрик Львів

Новое сообщение Kasandra » 12 июл 2022, 12:02

Підкажіть, де можна знайти кваліфікованого електрика у Львові?


Kasandra
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 10:52
Вернуться к началу

Re: Електрик Львів

Новое сообщение Aleksandra » 12 июл 2022, 12:10

Kasandra писал(а):Підкажіть, де можна знайти кваліфікованого електрика у Львові?

Доброго дня! Зверніться у компанію «Сантех Системи» - https://mds.lviv.ua/elektryk-lviv/ у них ви зможете знайти кваліфікованого спеціаліста і визвати до себя для усунення неполадок. Майстер зможе виконати завдання будь-якої складності.

Aleksandra
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 15:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group