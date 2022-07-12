Aleksandra » 12 июл 2022, 12:10

Kasandra писал(а): Підкажіть, де можна знайти кваліфікованого електрика у Львові?

Доброго дня! Зверніться у компанію «Сантех Системи» - https://mds.lviv.ua/elektryk-lviv/ у них ви зможете знайти кваліфікованого спеціаліста і визвати до себя для усунення неполадок. Майстер зможе виконати завдання будь-якої складності.