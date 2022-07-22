Где купить хороший шкаф-купе домой?

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Где купить хороший шкаф-купе домой?

Новое сообщение Константин Васильевич » 22 июл 2022, 17:37

Где купить хороший шкаф-купе домой? И чтобы цена низкая была желательно


Константин Васильевич
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Где купить хороший шкаф-купе домой?

Новое сообщение Stateoftrance » 22 июл 2022, 23:09

А на какую цену вы рассчитываете, если не секрет? Просто брали как-то с супругой шкаф за 10 вроде тысяч
Stateoftrance
Читатель
 
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