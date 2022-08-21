Обогреватель в детскую комнату
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Обогреватель в детскую комнату
Доброго времени суток обитателям rusbg.com, назрел вопрос относительно покупки дополнительного обогревателя в детскую комнату, очень холодный пол у нас, думаем использовать обогреватель, правда пока не можем выбрать какой именно масляный, конвектор или возможно инфракрасный.
- VicotrSmolov
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 19:01
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Re: Обогреватель в детскую комнату
Довольно странная ситуация, а как обстоит ситуация в других комнатах, там так же есть проблема "холодного пола"?
- ElenaBayira
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 19:10
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Re: Обогреватель в детскую комнату
В других комнатах такого нет, возможно, это как то связанно с планировкой квартиры. Вообще у нас уголковая квартира в панельном доме, возможно именно поэтому эта комната так сильно продувается с двух сторон.
- VicotrSmolov
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 19:01
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Re: Обогреватель в детскую комнату
Смотрите, для решения вашей задачи, я не рекомендую использовать масляные радиаторы категорически они только сушат воздух. В квартире у родственников была схожая проблема, решили её за счёт такого вот конвектино-инфракрасного обогревателя
На мой взгляд, идеальное устройство, не сушит воздух, нет не приятных запахов и экономичен в плане потребления электроэнергии
- ElenaBayira
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 19:10
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Re: Обогреватель в детскую комнату
Большое спасибо! Учту ваш совет!
- VicotrSmolov
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 19:01
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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