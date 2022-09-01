Miranda » 01 сен 2022, 00:00

Очень мне понравился сенсорный смеситель, видео видела не так давно. Вот теперь подбираю, где именно купить его по нормальной цене и с быстрой доставкой. У кого есть дома, вам нравится им пользоваться? На сколько он лучше обычного?