Нуна химчистка ковров, подскажите?

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Нуна химчистка ковров, подскажите?

Новое сообщение Lowe » 08 сен 2022, 19:32

Животные запачкали ковры в доме, вот нужно почистить, можете подсказать сервис который чистит ковры с забором?


Lowe
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Re: Нуна химчистка ковров, подскажите?

Новое сообщение max777 » 08 сен 2022, 20:57

Ну посмотрите здесь stirkakovra.ru я не так давно обращался сюда, так как дети за зиму очень испачкали ковры в гостиной, а они у меня дорогие, вот пришлось искать химчистку, а здесь ребята отлично справились с задачей, и причем стоимость услуги не высокая, можете на сайте посмотреть всю информацию.
max777
Читатель
 
Сообщения: 13
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