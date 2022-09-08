Нуна химчистка ковров, подскажите?
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Нуна химчистка ковров, подскажите?
Животные запачкали ковры в доме, вот нужно почистить, можете подсказать сервис который чистит ковры с забором?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нуна химчистка ковров, подскажите?
Ну посмотрите здесь stirkakovra.ru я не так давно обращался сюда, так как дети за зиму очень испачкали ковры в гостиной, а они у меня дорогие, вот пришлось искать химчистку, а здесь ребята отлично справились с задачей, и причем стоимость услуги не высокая, можете на сайте посмотреть всю информацию.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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