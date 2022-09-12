Прямоугольная душевая кабина

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Прямоугольная душевая кабина

Новое сообщение guti1000 » 12 сен 2022, 14:21

Делал ремонт в ванной, нужна была душевая кабина прямоугольная https://glassdesign.com.ua/ru/dushevye- ... ye-kabiny/ друг посоветовал магазин Стекло Дизайн! Отличный выбор, приятные цены, качество товаров на высоте!


guti1000
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